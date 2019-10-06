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Власти Нидерландов объяснили, почему отказываются от другого названия страны

6 октября, 12:48

Нововведение направлено на улучшение имиджа страны

/ Фото: Pixabay

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия при популяризации страны за рубежом. Такие изменения связаны с негативными ассоциациями страны, пишет издание The Telegraph.

Как рассказали в источнике, власти Нидерландов хотят обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и "кварталом красных фонарей" в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции.

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В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что хотят создать образ "открытой и инновационной" страны.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией . Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений вступили в силу еще 12 февраля.

Кроме этого, ранее Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле (в Украине уже существуют четыре Гуляйполя – в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.)

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Нидерланды имидж название голландия

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