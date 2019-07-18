Власти Польши предупредили об опасности российского приложения FaceApp

Пользуясь приложением, люди предоставляют полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети

Фото: Flickr

Министерство цифровизации Польши предостерегает от использования российского мобильного приложения FaceApp, которое позволяет увидеть себя постаревшим и даже изменить поле, передает TVN 24.

"Действительно ли желание узнать, как мы будем выглядеть через 50 лет, является настолько ценным, чтобы продавать за него все наши данные в телефоне?! Мы соглашаемся на это, устанавливая FaceApp. Приложение из России... Опыт CambridgeAnalytica ничему нас не научил", – заявил директор департамента управления данными в министерстве Мацей Кавецкий.

Он добавил, что пользуясь приложением, люди предоставляют полный доступ к своему телефону и к установке других данных из сети.

Кавецкий подчеркнул, что в России ранее создали приложение FindFace, которое позволяло сделать фото и получать данные об этом лице в социальной сети ВКонтакте, а антивирусная программа Kaspersky помогала российским спецслужбам, похищая данные с компьютеров.

Он сообщил, что министерство цифровизации осуществит соответствующие юридические шаги в отношении этого мобильного приложения.

Ранее сенатор США от Демократической партии Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможной угрозы национальной безопасности от популярного приложения FaceApp. Компанию возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Также мы писали, что приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя постаревшим и даже изменить пол, внезапно выбилось в топ Goole Play и App Store нескольких странах мира. Пользователи массово начали выкладывать в социальные сети свои шокирующие фотоснимки. Многих начал волновать вопрос: в чем причина внезапной популярности?

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Приложение для старения FaceApp появилось два года назад и уже тогда наделало немало шуму, но интерес быстро утих. В июле 2019 приложение получило серьезное обновление с усовершенствованными алгоритмами, благодаря чему обработанные фотографии стали выглядеть очень правдоподобно.

















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