Влияние России на референдум по Brexit: Джонсон прокомментировал ситуацию

Еще в октябре британские спецслужбы передали кабинету министров доклад о "российской угрозе"

/ Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обвинения России во вмешательстве в референдум о выходе из Евросоюза не соответствуют действительности.

Министр отметил, что утверждения о влиянии РФ на референдум по Brexit – "дребедень сродни сказкам о Бермудском треугольнике".

Напомним, еще в октябре британские спецслужбы передали кабинету министров подготовленный ими доклад о "российской угрозе" и влиянии России на результаты референдума 2016 года. Несмотря на это правительство заявило, что не будет публиковать его до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 12 декабря 2019 года.

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В связи с этим Джонсона обвинили в том, что он, затягивая публикацию доклада, пытается скрыть некоторые сведения о российском вмешательстве.

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Напомним, ранее парламенту Британии предложили провести уголовное расследование вмешательства РФ в Brexit. А одного из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британского бизнесмена Аарона Бэнкса уличили в связях с Россией.

Также мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Все подробности в спецтеме Brexit

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