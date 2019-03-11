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Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit

Сегодня, 10:18

В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ

Фото: Getty Images
Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна перенести предстоящее 12 марта голосование в парламенте по соглашению с об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit), если ей не удастся добиться до этого значительных уступок со стороны Брюсселя. С таким призывом к главе кабинета обратились влиятельные парламентарии от правящей Консервативной партии, сообщает в понедельник газета Times.

В противном случае, как предупредили Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра – Ред.) в разговорах по телефону депутаты правящей партии, Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов.

"В нынешнем виде согласованная ею сделка обречена на неудачу", – заявил изданию один из представителей тори.

"Даунинг-стрит дали ясно понять, что было бы разумнее избежать этого (голосования) и выступить с предложением, которое могли бы поддержать консерваторы", – отметил представитель партии.

"Прислушаются ли они (к данному призыву) или нет – это уже другое дело", - добавил он.

Как поясняет газета, причиной недовольства парламентариев является то, что Терезе Мэй не удалось добиться от партнеров по ЕС уступок с тем, чтобы изменить условия соглашения по Brexit. В свою очередь вещательная корпорация Би-би-си сообщила в понедельник со ссылкой на источники в британском правительстве, что переговоры между ЕС и Великобританией по условиям сделки о Brexit остаются в тупиковой ситуации. Терезе Мэй, которая в воскресенье провела телефонный разговор с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнером, не удалось добиться от европейской стороны никаких уступок. Переговоры возобновятся в понедельник, отмечает BBC.

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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Тег Великобритания, Мэй, Brexit

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ТАСС

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