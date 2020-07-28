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Внезапный сбой: пользователи жалуются на проблемы с PayPal

28 июля, 02:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Наиболее активно о неполадках системы сообщают в Европе

В ночь на вторник, 28 июля в работе платежной системы PayPal наблюдается сбой в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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Наиболее активно о неполадках сообщают в Европе, например, в Великобритании, Германии, Нидерландах. Также о проблемах сообщают юзеры из США. Немногочисленные жалобы также поступают из России.

По сведениям сервиса, 70% проинформировавших о сбое не могут войти в личный кабинет, 16% жалуются на неполадки в работе сайта, 14% сообщают о невозможности осуществить платеж.

Ранее сообщалось, что недавно пользователи Украины и части Европы сообщили, что Viber и другие мобильные приложения на iPhone перестали работать. Потом оказалось, что в сбое Viber и приложений TikTok, Spotify, Tinder, Монобанк и Privat24 виноват Facebook. Сайт Downdetector показал, что проблемы с Viber наблюдались не только в Украине, но и в ряде стран Европы: Беларуси, Сербии, Болгарии, Венгрии, Греции и других странах мира.

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США Европа сбой пользователи PayPal

Источник: ТАСС

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