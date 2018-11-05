Во дворце премьер-министра Франции найден труп

Сегодня, 17:49

Инспекторы считают, что обнаруженный в Матиньонском дворце мужчина совершил самоубийство

Фото: AFP
Фото: AFP

Правоохранительные органы Франции начали расследование обстоятельств смерти 45-летнего офицера Республиканской гвардии, чье тело обнаружили утром 5 ноября в Матиньонском дворце – официальной резиденции главы французского правительства.

Как пишет Le Figaro, труп мужчины был найден 9:30 утра (по местному времени), после чего инспекторы национальной жандармерии начали проверки.

Об покойнике известно, что он отвечал за видеонаблюдение в резиденции, а вероятной версией смерти называют самоубийство – при нем было найдено служебное оружие, из которого, как считают следователи, мужчина и застрелился.

Стоит отметить, что ни в момент смерти, ни в момент обнаружения тела премьер-министра Эдуара Филиппа в резиденции не было. Находясь с рабочим визитом в Новой Каледонии – заморской территории Франции, где недавно прошел референдум о независимости, – глава правительства выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, что на плебисците жители Новой Каледонии высказались против отделения от Франции.

Также мы писали, что пару лет назад в свете повышенной террористической угрозы власти Франции приняли решение значительно усилить охрану администрации президента республики – Елисейского дворца.
Франция, убийство, самоубийство, суицид, Филипп, Матиньонский дворец
Источник:

"Сегодня"

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