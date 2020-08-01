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Во Франции автомобиль протаранил толпу людей: много пострадавших (фото)

1 августа, 12:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водителя задержали полицейские

На востоке Франции в департаменте Сона и Луара водитель на автомобиле совершил наезд на людей, которые стояли возле бара.

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Об этом сообщает Journal de Saone-et-Loire. По данным СМИ, тогда в заведении проходила вечеринка.

В результате инцидента пострадали 13 человек. Как выяснилось, водитель вышел пьяным из бара, сел в машину и сдал назад, врезавшись в посетителей заведения. Затем он попытался скрыться с места происшествия, однако его задержала полиция. На месте работали пожарные, спасатели и жандармы.

Также в издании Creusot Infos уточнили, что в момент ДТП возле здания находились 200-300 человек.

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Напомним, ранее на юге Германии произошло масштабное ДТП. Вследствие столкновения 17 автомобилей погиб один человек, многие получили ранения. Один тяжело раненый был доставлен в клинику на вертолете.

Также в США бензовоз въехал в толпу протестующих. Над водителем бензовоза попытались устроить самосуд. В итоге его передали прибывшим полицейским

Кроме того, из-за обильного града вблизи немецкого города Шварц столкнулось полсотни авто, из которых несколько оказались не подлежащими ремонту.

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ДТП Франция толпа
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