Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Во Франции автомобиль снес террасу кафе, семь пострадавших

29 июня, 23:31

По мнению полиции, пожилой водитель, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: AFP

Наезд легкового автомобиля на посетителей кафе, находившихся на его террасе, привел к ранению 7 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Об инциденте, произошедшем в субботу в городе Мирабо (департамент Воклюз, юг страны), сообщила на своем сайте газета "Паризьен".

Согласно ее сведениям, тяжело пострадавшие — женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым — по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

Это уже второй за полтора года случай во Франции, когда водитель пожилого возраста не справляется с управлением, что приводит к опасному ДТП. Прошлой осенью на оживленной парижской улице Конвансьон 92-летний француз совершил наезд на трех прохожих, находившихся на тротуаре. Все они пострадали, 27-летней женщине врачи вынуждены были ампутировать ногу.

Напомним, не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.


Кроме того, ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.    

А в городе Саннивейл в американском штате Калифорния водитель въехал в толпу пешеходов, в результате жуткой аварии пострадали восемь человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авто, Франция, кафе, наезд, пострадавшие, толпа

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции автомобиль снес террасу кафе, семь пострадавших". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США приговорили к пожизненному сроку наехавшего в толпу в Шарлоттсвилле неонациста

Вчера, 23:20

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле неонацист Алекс Филдс-младший въехал в толпу протестующих

Трактор на скорости влетел в группу российских журналистов: видео

3 июня, 04:03

Водитель трактора во время преодоления водного препятствия потерял управление

На Кубе автомобиль влетел в толпу людей: есть погибшие и пострадавшие

19 мая, 19:56

Жуткое ДТП произошло возле главной набережной Гаваны

В Японии автомобиль врезался в толпу детей, есть пострадавшие

8 мая, 05:50

Авто врезалось в группу детей детсадовского возраста, стоявшую на тротуаре

В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

25 апреля, 03:12

Все восемь пострадавших находятся в больнице, у нескольких – серьезные травмы

Из-за ссоры полицейский въехал в толпу подростков, праздновавших Пасху

23 апреля, 02:46

Восемь человек погибли, еще 30 человек получили ранения

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали

В РФ поставили условие для сохранения транзита газа через Украину

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

Выходка Волочковой на концерте Пугачевой возмутила зрителей

Поклонники в восторге от фото Пугачевой с дочерью и внучкой

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь