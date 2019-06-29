Во Франции автомобиль снес террасу кафе, семь пострадавших

По мнению полиции, пожилой водитель, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза

Иллюстрация. Фото: AFP

Наезд легкового автомобиля на посетителей кафе, находившихся на его террасе, привел к ранению 7 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Об инциденте, произошедшем в субботу в городе Мирабо (департамент Воклюз, юг страны), сообщила на своем сайте газета "Паризьен".

Согласно ее сведениям, тяжело пострадавшие — женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым — по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

Это уже второй за полтора года случай во Франции, когда водитель пожилого возраста не справляется с управлением, что приводит к опасному ДТП. Прошлой осенью на оживленной парижской улице Конвансьон 92-летний француз совершил наезд на трех прохожих, находившихся на тротуаре. Все они пострадали, 27-летней женщине врачи вынуждены были ампутировать ногу.

Напомним, не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Кроме того, ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

А в городе Саннивейл в американском штате Калифорния водитель въехал в толпу пешеходов, в результате жуткой аварии пострадали восемь человек.

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