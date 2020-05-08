Во Франции число умерших от коронавируса увеличилось до более 26 тысяч

С начала пандемии коронавируса в больницах умерли 16 497 человек

Число умерших пациентов с коронавирусом во Франции, где Сенат принял законопроект, продлевающий чрезвычайное положение в стране до 10 июля, выросло до 26 230, за сутки зафиксировано 278 летальных исходов. Об этом сообщает министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии в больницах умерли 16 497 человек, в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях — 9 733 человека. С коронавирусом в больницах находятся 22 724 пациента, что на 484 меньше, чем днем ранее. 2 868 пациентов насчитывается в отделениях интенсивной терапии и реанимации. За последние 24 часа в реанимацию были направлены 89 пациентов.

На столичный регион Иль-де-Франс и регионы Большой Восток, Овернь — Рона-Альпы и О-де-Франс приходится 72% всех госпитализированных. В заморских территориях Франции (Гваделупа, Майотта, Мартиника, Реюньон и Французская Гвиана) госпитализированы 105 человек, из них 25 – в реанимации. Самая сложная обстановка – на Майотте, где количество больных растет.

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Для работников социальных и медико-социальных учреждений, для тех, кто работал в 33 наиболее пострадавших от эпидемии департаментах, премия составит 1,5 тыс. евро. В остальных департаментах она составит 1 тыс. евро. В общей сложности на это будет выделено 700 млн евро.

Всего с начала пандемии выздоровели и покинули больницы 55 782 человека.

Ранее сообщалось, что французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за коронавируса.

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