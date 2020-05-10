Во Франции чрезвычайное положение из-за коронавируса продлили еще на два месяца

Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект, голосование по которому ранее состоялось в Сенате, о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" Национального собрания Франции.
За представленный проект проголосовали 252 парламентария, против — 87.
Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение горожан по улицам.
11 мая страна начнет постепенный выход из режима самоизоляции и отмену многих введенных ранее ограничений.
Между тем, число умерших пациентов с коронавирусом во Франции выросло до 26 230. Франция является одним из лидеров в мире по распространению COVID-19 – диагноз.
А в департаменте Дордонь, отнесенном к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции, где рекордно снизилось количество смертей от коронавируса,зафиксирован новый очаг заражений COVID-19.
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