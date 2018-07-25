Во Франции гангстер, сбежавший из тюрьмы на вертолете, снова скрылся от полиции

Преступник скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы

Французская полиция напала на след одного из самых известных преступников, который 1 июля бежал из тюрьмы на вертолете. Об этом сообщает Le Parisien.

Правоохранители обратили внимание на автомобиль с фальшивыми номерами, водитель которого отказался останавливаться по требованию полиции.

Правоохранители устроили погоню за нарушителем, однако ему удалось оторваться и заехать на паркинг торгового центра в Сарселе – пригороде Парижа.

В автомобиле находились водитель и пассажир, им удалось скрыться. Сотрудники полиции обыскали авто и нашли внутри устройство для изменения автомобильных номеров, детонаторы и взрывчатку.

Торговый центр эвакуировали. На место вызвали саперов, которые подтвердили, что преступники перевозили взрывчатку.

Согласно информации издания, следователи связали автомобиль с бегством из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Одним из пассажиров авто, как полагают, был Редуан Фаиди.

Французский гангстер скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, использовав для побега вертолет.

46-летний Фаиди отбывал длительный тюремный срок в тюрьме в 50 км от Парижа. В воскресенье, 1 июля, около 11:20 трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и "коктейлями Молотова", помогли ему бежать.