Во Франции гангстер, сбежавший из тюрьмы на вертолете, снова скрылся от полиции

Вчера, 16:56

Преступник скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы

Фото: AFP
Фото: AFP

Французская полиция напала на след одного из самых известных преступников, который 1 июля бежал из тюрьмы на вертолете. Об этом сообщает Le Parisien. 

Правоохранители обратили внимание на автомобиль с фальшивыми номерами, водитель которого отказался останавливаться по требованию полиции.

Правоохранители устроили погоню за нарушителем, однако ему удалось оторваться и заехать на паркинг торгового центра в Сарселе – пригороде Парижа.

В автомобиле находились водитель и пассажир, им удалось скрыться. Сотрудники полиции обыскали авто и нашли внутри устройство для изменения автомобильных номеров, детонаторы и взрывчатку.

Торговый центр эвакуировали. На место вызвали саперов, которые подтвердили, что преступники перевозили взрывчатку.

Согласно информации издания, следователи связали автомобиль с бегством из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Одним из пассажиров авто, как полагают, был Редуан Фаиди.

Французский гангстер скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, использовав для побега вертолет.

46-летний Фаиди отбывал длительный тюремный срок в тюрьме в 50 км от Парижа. В воскресенье, 1 июля, около 11:20 трое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и "коктейлями Молотова", помогли ему бежать.
Франция, вертолет, тюрьма, побег

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