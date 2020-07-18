Во Франции загорелся древнейший средневековый собор: фото и видео масштабного пожара

Почти 40 лет назад собор святых Петра и Павла уже горел

Во Франции, в столице которой ранее в этом году вспыхнул пожар на Лионском вокзале, загорелся построенный в XV веке готический собор.

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Сильный пожар возник утром 18 июля в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, который находится в Нанте, сообщает радио France Bleu.

На снятых кадрах видно, как густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания.

На месте работают около 60 пожарных, развернут значительный полицейский персонал. По словам спасателей, огонь пока что не удается взять под контроль.

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Любопытно, что в 1972 году Нантский собор уже горел, из-за чего его пришлось закрыть на три года на ремонт.

Этот храм является одним из самых высоких в Европе – его высота составляет 63 метра, на 6 метров ниже сгоревшего в прошлом году собора Парижской Богоматери.

Напомним, сильный пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля прошлого года. Огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и был связан с идущими в нем ремонтными работами. В результате рухнул знаменитый шпиль Нотр-Дама. Недавно был утвержден проект восстановления храма.

А спустя полгода после этого во французском Олорон-Сент-Мари пострадал и другой объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – трое неизвестных протаранили автомобилем дверь и ограбили построенный в XII веке кафедральный собор Сент-Мари.

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