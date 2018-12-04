Во Франции хотят запретить шлепать детей

Сегодня, 04:17

По данным неправительственной организации Childhood Foundation, 85% французских родителей шлепают детей в воспитательных целях

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Национальное собрание Франции одобрило запрет на телесные наказания детей. Согласно новой поправке, родители должны воспитывать детей не прибегая к любому насилию и жестокости – будь то в словесной, физической или психологической форме. Теперь эту инициативу будет рассматривать верхняя палата французского парламента.

Против инициативы выступают консерваторы, несмотря на то, что конкретного наказания за не жестокие телесные наказания детей не предусмотрено. По данным неправительственной организации Childhood Foundation, 85% французских родителей шлепают детей в воспитательных целях.

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Первой страной в мире, которая ввела запрет на телесные наказания в семье, стала Швеция – закон был принят в 1979 году. На сегодняшний день такой запрет действует в 54 странах мира, 20 из которых находятся в ЕС. В России телесные наказания детей не считаются преступлением, если они не нанесли вред здоровью ребенка.

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ЕС, избиение, наказание, домашнее насилие
Источник:

Euro-pulse

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