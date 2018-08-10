Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек
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Эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар
Из-за сильный дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек, сообщает Le Figaro.
#Meteo13 #Inondations à #Lambesc pic.twitter.com/Rv3xtkCZTE— Jérémy Vagné (@jeremy_vagne) 9 августа 2018 г.
По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.
Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.