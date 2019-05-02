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Во Франции избили пропагандистку Кремля

2 мая, 14:25

Во время разгона демонстрантов журналистка РИА "Новости" получила несколько ударов дубинкой по голове и руке

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Сотрудница российского пропагандистского издания РИА "Новости" оказалась среди 38 человек, которые получили травмы во время беспорядков "желтых жилетов" в Париже.

Как сообщается, в ходе столкновений с полицией во французской столице пытавшаяся снимать происходящее на телефон журналистка Виктория Иванова получила сотрясение мозга и ушибы.

Во время разгона бунтовщиков правоохранители несколько раз ударили Иванову полицейскими дубинками по голове и руке, несмотря на каску и повязку с надписью "Пресса".

После оказания медицинской помощи в одном из парижских госпиталей женщина отправилась домой.

Напомним, что в день первомайских демонстраций полиция французской столицы задержала 380 участников беспорядков – протестующие в масках сжигали мусорные баки, уничтожали имущество и бросали бутылки и камни.


Мы также писали, что ранее молдавские пограничники отказали в праве въехать в страну съемочным группам российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия1", – которые намеревались взять интервью у президента республики Игоря Додона.

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Тег Франция, Париж, журналистка, 1 мая, демонстрация, риа новости, желтые жилеты

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