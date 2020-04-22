Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции к McDonald's, возобновившему работу, выстроились километровые очереди авто

22 апреля, 03:21

Елена Вус

Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду

В муниципалитете Муасси-Крамайель во Франции, которая продлила карантин, километровые очереди выстроились к возобновившему работу ресторану Mcdonald's.

Об этом сообщает BFMTV во вторник, 21 апреля.

Новость о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось очень быстро, и к 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ. Заведение типа Drive McDo продает еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля. Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду.

Реклама

Отмечается, что этот Mcdonald's был не единственным заведением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее Mcdonald's возобновил работу около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции. При этом заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.

Правительство не запрещало работу заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции, но руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.

Между тем, за минувшие сутки во Франции зарегистрирован 531 летальный исход среди инфицированных коронавирусом, сообщил во вторник на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Это примерно столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее.

Реклама

Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 20796, отметил он.

Госпитализированы в настоящее время 30106 пациентов, в том числе 1885 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 190 человек, теперь в них находятся 5433 пациента в тяжелом состоянии.

Саломон констатировал продолжающееся снижение числа госпитализаций, в том числе в отделениях реанимации.

За время эпидемии 39181 пациент вылечился и выписался из больниц.

Реклама

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 117324 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом. Были протестированы 1767 членов команды.

Также стало известно, что во Франции режим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлили до 11 мая.

О том, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Франция карантин McDonald's коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19Евросоюз
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусомЕвросоюз
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...