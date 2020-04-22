Во Франции к McDonald's, возобновившему работу, выстроились километровые очереди авто

Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду

В муниципалитете Муасси-Крамайель во Франции, которая продлила карантин, километровые очереди выстроились к возобновившему работу ресторану Mcdonald's.

Об этом сообщает BFMTV во вторник, 21 апреля.

Новость о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось очень быстро, и к 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ. Заведение типа Drive McDo продает еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля. Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду.

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Отмечается, что этот Mcdonald's был не единственным заведением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее Mcdonald's возобновил работу около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции. При этом заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.

Правительство не запрещало работу заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции, но руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.

Между тем, за минувшие сутки во Франции зарегистрирован 531 летальный исход среди инфицированных коронавирусом, сообщил во вторник на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Это примерно столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее.

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Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 20796, отметил он.

Госпитализированы в настоящее время 30106 пациентов, в том числе 1885 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 190 человек, теперь в них находятся 5433 пациента в тяжелом состоянии.

Саломон констатировал продолжающееся снижение числа госпитализаций, в том числе в отделениях реанимации.

За время эпидемии 39181 пациент вылечился и выписался из больниц.

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В целом по стране с начала эпидемии выявлено 117324 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом. Были протестированы 1767 членов команды.

Также стало известно, что во Франции режим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлили до 11 мая.

О том, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС, смотрите в сюжете:

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