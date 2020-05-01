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Во Франции количество жертв коронавируса перевалило за 24 тысячи

1 мая, 00:28

Елена Кузьмич

За последние сутки умерли 289 человек

Коронавирус во Франции, которая готовится выйти из карантина, унес жизни 24 376 человек, причем за последние сутки умерли 289 человек. Об этом заявил генеральный директор Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Общее количество жертв пандемии коронавируса составило 24 376, из которых 15 244 скончались в больницах и 8 132 — в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях. Сейчас 26 283 человека находятся в больницах, из них 4 019 помещены в реанимацию.

Как заметил чиновник от медицины, "количество госпитализированных продолжает снижаться", по сравнению с предыдущим днем в реанимации находятся на 188 человек меньше.

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Всего во Франции насчитывается 129 581 случай заражения новой пневмонией.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие ресторанов, кинотеатров, баров, магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции с 11 мая, который предусматривает постепенную отмену введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что экономика Франции обвалилась из-за COVID-19.

Видео: tripmydream.com

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Франция смерть жертва коронавирус

Источник: ТАСС

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