Во Франции коронавирус уложил на больничные койки почти 10 тысяч человек

Всего с начала эпидемии выздоровели и вернулись домой уже 74 612 человек

Более 9,6 тысячи пациентов с коронавирусом находятся во французских больницах после заражения новой пневмонией. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

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"9 693 человека остаются в больницах, из них 701 — в реанимации. Всего с начала эпидемии выздоровели и вернулись домой уже 74 612 человек", — заявили в министерстве, где также указали, что количество умерших увеличилось до 29 663.

По данным властей, с начала эпидемии в стране зафиксировали 160 750 случаев заражения коронавирусом.

Также во Франции произошел протест медиков. Они собрались под зданием министерства здравоохранения и требовали увеличения заработной платы и снижения нагрузки на работе.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции, которая стала причиной мощнейшего кризиса в стране за последние годы.

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Ранее сообщалось, что опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород. Оказывается, перед отъездом из квартиры женщина забыла о пакете с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и разрослась по всей комнате.

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