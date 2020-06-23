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Во Франции коронавирус уложил на больничные койки почти 10 тысяч человек

23 июня, 02:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Всего с начала эпидемии выздоровели и вернулись домой уже 74 612 человек

Более 9,6 тысячи пациентов с коронавирусом находятся во французских больницах после заражения новой пневмонией. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения.

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"9 693 человека остаются в больницах, из них 701 — в реанимации. Всего с начала эпидемии выздоровели и вернулись домой уже 74 612 человек", — заявили в министерстве, где также указали, что количество умерших увеличилось до 29 663.

По данным властей, с начала эпидемии в стране зафиксировали 160 750 случаев заражения коронавирусом.

Также во Франции произошел протест медиков. Они собрались под зданием министерства здравоохранения и требовали увеличения заработной платы и снижения нагрузки на работе.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции, которая стала причиной мощнейшего кризиса в стране за последние годы.

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Ранее сообщалось, что опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород. Оказывается, перед отъездом из квартиры женщина забыла о пакете с картошкой, которая в отсутствие хозяйки пустила ростки и разрослась по всей комнате.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция смерть Париж умер коронавирус

Источник: ТАСС

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