Во Франции коронавирус унес жизни более 29 тысячи человек

69 455 человек выздоровело и выписались из больниц

Количество умерших пациентов с коронавирусом во Франции, где из-за новой пневмонии только за последние три месяца безработными стали больше миллиона французов, достигло 29 021. Об этом говорится в информации Министерства здравоохранения Франции.

"С начала эпидемии во Франции умер 29 021 человек, в том числе 18 671 — в больницах, 10 350 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях", — отметили в ведомстве. Там также сообщили, что в больницах сейчас момент находятся 13 514 пациентов с коронавирусом, из них 1 210 — в реанимации.

"69 455 человек выздоровело и выписались из больниц", — добавили в министерстве.

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Всего, по данным властей, во Франции выявлено 151 677 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее во Франции запретили препарат, который принимал президент США Дональд Трамп. Во французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19.

Также сообщалось, что знаменитая французская актриса Марион Котийяр тайно переболела коронавирусом. Муж актрисы рассказал, что теперь все позади.

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