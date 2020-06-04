Во Франции коронавирус унес жизни более 29 тысячи человек

Количество умерших пациентов с коронавирусом во Франции, где из-за новой пневмонии только за последние три месяца безработными стали больше миллиона французов, достигло 29 021. Об этом говорится в информации Министерства здравоохранения Франции.
"С начала эпидемии во Франции умер 29 021 человек, в том числе 18 671 — в больницах, 10 350 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях", — отметили в ведомстве. Там также сообщили, что в больницах сейчас момент находятся 13 514 пациентов с коронавирусом, из них 1 210 — в реанимации.
"69 455 человек выздоровело и выписались из больниц", — добавили в министерстве.
Всего, по данным властей, во Франции выявлено 151 677 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее во Франции запретили препарат, который принимал президент США Дональд Трамп. Во французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19.
Также сообщалось, что знаменитая французская актриса Марион Котийяр тайно переболела коронавирусом. Муж актрисы рассказал, что теперь все позади.
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