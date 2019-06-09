Во Франции мэры 70 городов заявили о поддержке Макрона

Руководители различных регионов страны объяснили причины поддержки политики президента

Фото: AFP

Во Франции мэры более 70 городов из 34 регионов страны выразили свою поддержку политике, которую ведет глава государства Эммануэля Макрона. Текст их обращения был опубликован в газете Journal du Dimanche.

Документ подписали 72 городских головы, принадлежащих к правым или правоцентристским партиям. Среди них оказались как руководители городов и сел, так и главы муниципалитетов.

"Мы хотим безоговорочного успеха Франции, поэтому мы хотим успеха президенту республики и правительству, потому что на их провале построить что-либо будет невозможно", – говорится в заявлении.

Также авторы документа подчеркнули, что большие общенациональные дебаты, проведенные Макроном, показали наиболее чувствительные проблемы французов, которые называют себя "брошенными".

Политики также напомнили, что "явка на прошлых выборах (в Европарламент) была больше, чем ожидалось", что демонстрирует – французы "пристрастились к общественным делам, дебатам и выборам", однако население все еще остается разделенным.

"Еще не поздно внушить (населению) уверенность в завтрашнем дне и в политических действиях. Как мэры, как местные выборные представители, которые непосредственно сталкиваются с проблемами французов, мы должны принять участие в этой необходимой и широко ожидаемой восстановительной работе", – заверили авторы обращения.

По их словам, политики намерены "оценить и передать то, что сработало в наших городах, на наших территориях, что приняли наши граждане и приносит наибольшую пользу".

В обращении было выделено пять основных задач, стоящих перед местной властью: экологические проблемы, проблемы гражданства, развитие территорий и инфраструктуры, проблемы и новые подходы к социальной политике.

"Большинство решений этих задач уже найдено. Они существуют, они уже есть в некоторых регионах, их просто необходимо распространить. Именно эту серьезную проблему мы все вместе хотим решит", – говорится в документе.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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