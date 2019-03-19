Во Франции министр назвала кота Brexit из-за его нерешительности
Французский министр подчеркнула, что Лондон ведет себя, как ее кот
Министр европейских дел Франции Натали Луазо назвала своего кота Brexit из-за его нерешительного характера. В этом она призналась недавно, во время одного из интервью. По словам французского политика, кот постоянно мяукает, чтобы ему открыли дверь. А когда двери открыты, он никуда не идет.
Именно так, мол, и ведет себя Великобритания в вопросе членства в ЕС, пишет The Independent.
"Он будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что хочет выйти. И потом, когда я открываю перед ним дверь, он остается на месте, нерешительный. А потом кот пристально смотрит на меня, когда я выставляю его за дверь", - пояснила Луазо.
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Издание поясняет, что она будет главным кандидатом от партии президента Эммануэля Макрона на нынешних выборах в Европарламент. За эту позицию ей придется побороться с лидером популистов Франции Марин Ле Пен, которая надеется, что победа на выборах поможет ей возглавить подъем правых радикалов в Европе.
Министр Натали Луазо неоднократно жестко или даже провокативно высказывалась о переговорах по Brexit. В октябре она допустила, что выход Британии без какого-либо предварительного соглашения был бы лучшим, чем то, что премьер-министр Тереза Мэй предлагает ЕС.
"Отсутствие какого-либо соглашения может быть лучше, чем плохая сделка", – процитировала Луазо слова британского премьера.
Ранее стало известно, что спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если британский премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.
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