Во Франции министр назвала кота Brexit из-за его нерешительности

Французский министр подчеркнула, что Лондон ведет себя, как ее кот

Фото: Getty Images

Во Франции министр назвала кота Brexit из-за его нерешительности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/047/84c/5c904784c2032.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/047/84c/5c904784c2032.jpg 2019-03-19T03:38:10+02:00 Евросоюз Французский министр подчеркнула, что Лондон ведет себя, как ее кот

Министр европейских дел Франции Натали Луазо назвала своего кота Brexit из-за его нерешительного характера. В этом она призналась недавно, во время одного из интервью. По словам французского политика, кот постоянно мяукает, чтобы ему открыли дверь. А когда двери открыты, он никуда не идет.



Именно так, мол, и ведет себя Великобритания в вопросе членства в ЕС, пишет The Independent.

"Он будит меня каждое утро и мяукает до хрипа, потому что хочет выйти. И потом, когда я открываю перед ним дверь, он остается на месте, нерешительный. А потом кот пристально смотрит на меня, когда я выставляю его за дверь", - пояснила Луазо.

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Издание поясняет, что она будет главным кандидатом от партии президента Эммануэля Макрона на нынешних выборах в Европарламент. За эту позицию ей придется побороться с лидером популистов Франции Марин Ле Пен, которая надеется, что победа на выборах поможет ей возглавить подъем правых радикалов в Европе.

Министр Натали Луазо неоднократно жестко или даже провокативно высказывалась о переговорах по Brexit. В октябре она допустила, что выход Британии без какого-либо предварительного соглашения был бы лучшим, чем то, что премьер-министр Тереза Мэй предлагает ЕС.

"Отсутствие какого-либо соглашения может быть лучше, чем плохая сделка", – процитировала Луазо слова британского премьера.

Ранее стало известно, что спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если британский премьер-министр Тереза Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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