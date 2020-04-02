Во Франции мужчина получил год тюрьмы за нелегальную продажу медицинских масок

В ходе обыска у этого человека изъяли около 20 тыс. масок

Французский суд приговорил мужчину к году тюремного заключения и штрафу 10 тыс. евро за нелегальную перепродажу медицинских масок. Об этом заявила радиостанция France Info.

По ее данным, в ходе обыска у этого человека изъяли около 20 тыс. масок, в том числе повышенной прочности. Он занимался их продажей на улице. В настоящее время французские правоохранительные органы ведут расследования 15 аналогичных случаев.

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Согласно распоряжению властей Франции, медицинские маски в стране реквизированы в целях распределения среди медперсонала и других служащих, которые контактируют с возможными носителями коронавируса. Их перепродажа запрещена.

В тренде Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

По данным на вечер четверга, с начала эпидемии во Франции в общей сложности коронавирусом заразились 59 105 человек, 4503 человека умерли. А также во Франции за сутки от COVID-19 умерли более 500 пациентов.

Также мы сообщали о том, что во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

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