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Во Франции на кухне случайно нашли картину стоимостью в миллионы евро

26 сентября, 03:04

Шедевр, созданный в 13-м веке долгие годы висел на стене кухни и нашелся случайно

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Картина, которую эксперты оценили в миллионы евро, случайно нашлась на кухне одной из квартир во Франции. Шедевр хранила дома пожилая француженка.

Специалисты выяснили, что полотно датировано 13-м веком и является частью коллекции из восьми работ под названием "Христос осмеянный" флорентийского художника эпохи Возрождения. Картину уже оценили в шесть миллионов евро. Ее продадут с аукциона уже в конце октября.

"Икона висела на стене, которая отделяла столовую от кухни, за несколько сантиметров от плиты. Когда владелицу спросили о картине, она сказала, что владеет ее уже давно, и икона ничего не стоит", – рассказал арт-эксперт Стенфан Пинта.

Ранее мы сообщали, что не так давно пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" обнаружили пять картин неизвестных авторов.

Также мы писали, что в "Борисполе" разоблачили международный канал контрабанды наркотиков.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении побороть международную контрабанду в Украине:

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Франция картина шедевр

Источник: Сегодня

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