Во Франции на кухне случайно нашли картину стоимостью в миллионы евро

Картина, которую эксперты оценили в миллионы евро, случайно нашлась на кухне одной из квартир во Франции. Шедевр хранила дома пожилая француженка.
Специалисты выяснили, что полотно датировано 13-м веком и является частью коллекции из восьми работ под названием "Христос осмеянный" флорентийского художника эпохи Возрождения. Картину уже оценили в шесть миллионов евро. Ее продадут с аукциона уже в конце октября.
"Икона висела на стене, которая отделяла столовую от кухни, за несколько сантиметров от плиты. Когда владелицу спросили о картине, она сказала, что владеет ее уже давно, и икона ничего не стоит", – рассказал арт-эксперт Стенфан Пинта.
Ранее мы сообщали, что не так давно пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" обнаружили пять картин неизвестных авторов.
Также мы писали, что в "Борисполе" разоблачили международный канал контрабанды наркотиков.
Президент Владимир Зеленский заявил о намерении побороть международную контрабанду в Украине:
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