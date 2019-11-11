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Во Франции на пляж вынесло кокаина на 60 млн евро

11 ноября, 18:26

За прошедший месяц на атлантическом побережье страны обнаружили больше 760 кг наркотика

/ Фото: AFP

В последние недели жители запада Франции стали ежедневно находить на пляжах пакеты с кокаином – совсем как в апреле это было в Румынии.

Только лишь 10 ноября на пляже Порник в департаменте Луаре нашли 26 упаковок с 14 кг белого порошка.

В целом же, за прошедший месяц на атлантическом побережье страны обнаружили больше 760 кг наркотика приблизительной совокупной стоимостью в 60 млн евро. В связи с этим некоторые пляжи было решено закрыть.

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Прокуратура предупреждает, что найденный наркотик является предельно чистым, поэтому представляет опасность для здоровья любого, кто решит его попробовать. Правоохранители призывают сразу же сообщать о подозрительных пакетах в полицию.

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Прокурор города Ренн Филипп Аструк утверждает, что в черных и прозрачных пластиковых пакетах, которые выносит на берег, с превеликой долей вероятности находится кокаин из Южной Америки.

Напомним, в августе на пляж на северо-западе Новой Зеландии шторм вынес крупную партия кокаина общей стоимостью около двух миллионов долларов.

А в сентябре в Панаме службы безопасности сожгли крупнейшую в истории партию кокаина - 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.

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Франция наркотики пляж кокаин

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