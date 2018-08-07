Во Франции начали расследование по факту появления дрона над резиденцией Макрона

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию

Во Франции, где ранее произошла стрельба, следователи начали расследование по факту произошедшего в этот понедельник появления беспилотного летательного аппарата над летней резиденцией президента Франции – фортом Брегансон (департамент Вар, побережье Средиземного моря). Об этом агентству Франс Пресс сообщил представитель пресс-службы президентской администрации, передает ТАСС.

"Ведется расследование в связи с полетом беспилотника", – говорится в заявлении.

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой прибыли в форт Брегансон в минувшую пятницу. В этот же день прошла встреча и переговоры Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй. Ожидается, что в ходе своего летнего отдыха Макрон пробудет в Брегансоне 15 дней. Как отмечает АФП, Макрон до сих пор не совершил выхода из старинной крепости в соседний городок Борм-ле-Мимоза, где в прошлые годы обязательно общались с жителями многие его высокопоставленные предшественники – президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак, Валери Жискар д'Эстен и Жорж Помпиду.

Напомним, во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами в школах.