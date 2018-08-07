Во Франции начали расследование по факту появления дрона над резиденцией Макрона

Сегодня, 02:24

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Во Франции, где ранее произошла стрельба, следователи начали расследование по факту произошедшего в этот понедельник появления беспилотного летательного аппарата над летней резиденцией президента Франции – фортом Брегансон (департамент Вар, побережье Средиземного моря). Об этом агентству Франс Пресс сообщил представитель пресс-службы президентской администрации, передает ТАСС.

"Ведется расследование в связи с полетом беспилотника", – говорится в заявлении.

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой прибыли в форт Брегансон в минувшую пятницу. В этот же день прошла встреча и переговоры Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй. Ожидается, что в ходе своего летнего отдыха Макрон пробудет в Брегансоне 15 дней. Как отмечает АФП, Макрон до сих пор не совершил выхода из старинной крепости в соседний городок Борм-ле-Мимоза, где в прошлые годы обязательно общались с жителями многие его высокопоставленные предшественники – президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак, Валери Жискар д'Эстен и Жорж Помпиду.

Напомним, во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами в школах.
Франция, дрон, Макрон

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