Во Франции начался новый протест "желтых жилетов": фото

Две крупные манифестации протеста "желтых жилетов" начались в Париже

Фото: AFP

Во Франции начался новый протест "желтых жилетов": фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/894/495/5ca894495e1bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/894/495/5ca894495e1bb.jpg 2019-04-06T14:57:00+03:00 Евросоюз Две крупные манифестации протеста «желтых жилетов» начались в Париже

























Во Франции начался новый протест "желтых жилетов".

Первая колонна в более чем в 400 человек сформировалась на Площади Республики, к северу от центральной части Парижа. Ее возглавляет один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ, которого в ходе таких акций уже неоднократно задерживала полиция. Также среди участников акции – Жером Родригес, тяжело пострадавший месяц назад от попавшей ему в лицо резиновой пули. На его желтом жилете – его же собственное изображение, так как он стал для манифестантов одним из символов "полицейского террора и произвола".

Над толпой подняты лозунги "Макрон – в отставку", "В тяжелые времена мы протестуем против нашего тяжелого положения", "Обеспечьте будущее нашим детям". Развиваются французские флаги и флаги ряда регионов страны.

Участникам этой акции предстоит пройти через площади Сталинград и Барбес до эспланады безнес-квартала Дефанс, находящегося у западной границы столицы. Манифестация, как сообщил журналистам Родригес, проводится с требованием обеспечить в стране "социальную, налоговую и экологическую справедливость".

"Власти наносят удары "налоговой дубинкой" по простым гражданам, тогда как крупнейшие корпорации располагают возможностью уклоняться от выплаты всего причитающегося объема налогов. Президент же страны лишь защищает своих богатых друзей", - подчеркнул Родригес.

Полицией еще до выхода колонны были задержаны несколько человек, которые скрывали свои лица, что запрещено новым законом по борьбе с погромщиками и карается штрафом в 1500 евро и сроком тюремного заключения в 1 год. Ранее штраф не превышал 150 евро. Всего, как сообщила префектура полиции, перед выходом манифестаций в столице проведены проверки 6075 человек. На места манифестаций запрещено проносить противогазы и любые предметы, которые могут послужить оружием.

Вторая колонна, более многочисленная, вышла с Площади 18 июня 1940 года, расположенной у небоскреба квартала Монпарнас. Ее возглавляет еще один лидер "жилетов", бывшая участница театральной труппы Софи Тисье. Она – сторонник абсолютно мирных действий, требует от участников акций строго соблюдать законы, избегать стычек с полицией, не допускать погромов.

Манифестанты, требующие большей демократии в стране, пройдут по городу 9-километровый путь. От Монпарнаса они перейдут по расположенному в восточной части города мосту Аустерлиц на правый берег Сены, к площади Бастилии, и оттуда отправятся в сторону парка Ла-Виллет (северо-восточная окраина города).

В Париже указом префекта закрыты для демонстрантов Елисейские поля, площадь Звезды, кварталы Елисейского дворца, площади Согласия и расположенного рядом с ней Национального собрания.

Ранее парижских шествий крупная манифестация началась в городе Руан (запад страны). Она проводится несмотря на запрет местных властей. Это крупный региональный слет "желтых жилетов", в ходе которого весьма вероятны стычки с полицией. С самого начала манифестации ее участники начали выкрикивать лозунги, призывающие президента Франции Эмманюэля Макрона покинуть свой пост. "Макрон уничтожает Францию", – написано на желтых жилетах некоторых манифестантов, сообщает телеканал "Франс энфо".

Напомним, в прошлую субботу во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек.

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