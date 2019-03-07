Во французской тюрьме надзиратели устроили огненный протест

Сотрудники тюрьмы пытались привлечь внимание после нападения заключенных на их коллег

Во французской тюрьме надзиратели устроили огненный протест 2019-03-07T13:51:00+02:00 Евросоюз Сотрудники тюрьмы пытались привлечь внимание после нападения заключенных на их коллег



























Надзиратели тюрьмы Алансона в городе Конде-сюр-Сарте, что на северо-западе Франции, около сотни охранников устроили акцию протеста. Этим протестом надзиратели выразили свое отношение к ситуации после нападения заключенного на их коллег, которое произошло несколько дней назад.

Так, 5 марта, в тюрьме Алансона заключенный напал с ножом и тяжело ранил двух охранников, но затем был задержан в ходе полицейского рейда.

После этого в 18 французских тюрьмах в среду, 6 марта, прошли акции протеста надзирателей, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности. Протестующие сами решали, как именно они в рамках своей акции блокируют тюрьму. К примеру, в ряде случаев они до минимума ограничили свою работу, в других – ограничили доступ к заключенным медперсонала. В некоторых тюрьмах приостановили свидания заключенных с родственниками и на время прекратили доставку почты.

К середине дня большинство акций протеста подошло к концу, но в четверг они снова возобновились.

Напомним, что ранее жена заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы, скончалась от ранений. Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

Напомним, в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе

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