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Во французской тюрьме надзиратели устроили огненный протест

Сегодня, 13:51

Сотрудники тюрьмы пытались привлечь внимание после нападения заключенных на их коллег

Во французской тюрьме надзиратели устроили огненный протест Евросоюз Сотрудники тюрьмы пытались привлечь внимание после нападения заключенных на их коллег

Надзиратели тюрьмы Алансона в городе Конде-сюр-Сарте, что на северо-западе Франции, около сотни охранников устроили акцию протеста. Этим протестом надзиратели выразили свое отношение к ситуации после нападения заключенного на их коллег, которое произошло несколько дней назад. 

Так, 5 марта, в тюрьме Алансона заключенный напал с ножом и тяжело ранил двух охранников, но затем был задержан в ходе полицейского рейда.

После этого в 18 французских тюрьмах в среду, 6 марта, прошли акции протеста надзирателей, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности.  Протестующие сами решали, как именно они в рамках своей акции блокируют тюрьму. К примеру, в ряде случаев они до минимума ограничили свою работу, в других – ограничили доступ к заключенным медперсонала. В некоторых тюрьмах приостановили свидания заключенных с родственниками и на время прекратили доставку почты.

К середине дня большинство акций протеста подошло к концу, но в четверг они снова возобновились.

Напомним, что ранее жена заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы, скончалась от ранений. Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

Напомним, в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе

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Тег Франция, протест, тюрьма, акция протеста, охранники

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