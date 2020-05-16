Во Франции назвали самый ранний срок, когда появится вакцина от коронавируса

Исследования вакцины обычно занимают несколько лет

Президент США Дональд Трамп надеется, что вакцина от коронавируса будет разработана до конца 2020 года или раньше. Тем временем министр исследований и инноваций Франции Фредерика Видаль утверждает, что вакцина может появиться не раньше осени следующего года, передает Europe 1.

"Исследования вакцины обычно занимают несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что ускорение, наблюдаемое в клинических испытаниях, дает надежду на вакцину в течение 18 месяцев", – сказала она.

По словам чиновницы, "неразумно думать, что мы можем идти быстрее и угрожать безопасности людей".

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"Это невозможно", - сказала министр.

Напомним, в интервью "Сегодня" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

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