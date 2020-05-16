Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции назвали самый ранний срок, когда появится вакцина от коронавируса

16 мая, 16:01

Денис Беспалов

Исследования вакцины обычно занимают несколько лет

Президент США Дональд Трамп надеется, что вакцина от коронавируса будет разработана до конца 2020 года или раньше. Тем временем министр исследований и инноваций Франции Фредерика Видаль утверждает, что вакцина может появиться не раньше осени следующего года, передает Europe 1.

"Исследования вакцины обычно занимают несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что ускорение, наблюдаемое в клинических испытаниях, дает надежду на вакцину в течение 18 месяцев", – сказала она.

По словам чиновницы, "неразумно думать, что мы можем идти быстрее и угрожать безопасности людей".

Реклама

Читайте также: Хакеры из РФ и Китая устроили "охоту" на британскую вакцину против COVID-19 – СМИ

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

"Это невозможно", - сказала министр.

Напомним, в интервью "Сегодня" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине создадут лабораторию, где будут разрабатывать вакцины.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях.

113168

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция вакцина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 маяЕвросоюз
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фотоFun
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Семейство нашло
Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фотоFun
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании истории
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании историиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...