Во Франции обстреляли семь человек

Сегодня, 12:41

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В французском городе Бон неизвестные обстреляли группу людей. В результате семь человек получили пулевые ранения. 

Один из семи человек находится в очень тяжелом состоянии. Нападавшие на автомобиле прибыли на место преступления в четыре часа ночи. Полиция начала расследование по факту обстрела и выдвинула версию, что имело место сведение счетов между двумя группами людей.

Напомним, в американском штате Луизиана, в городе Новый Орлеан, двое неизвестных открыли хаотичную стрельбу по толпе. По данным правоохранителей, стрелявших было двое, они прятали лица под капюшонами.

Пострадавших оперативно доставили в несколько больниц, расположенных в районе, где произошла трагедия.

Среди раненых – пять мужчин и две женщины. Одна из жертв поступила в больницу в критическом состоянии.

Подозреваемые, по словам полиции, подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.

Недавно в другом американском штате, Техасе, в городе Робстауне в результате огня, открытого в доме престарелых, были убиты три человека
Франция, ранение, стрельба, пострадавшие
Источник:

ТАСС

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