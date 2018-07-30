Во Франции обстреляли семь человек
Один из них находится в крайне тяжелом состоянии
В французском городе Бон неизвестные обстреляли группу людей. В результате семь человек получили пулевые ранения.
Один из семи человек находится в очень тяжелом состоянии. Нападавшие на автомобиле прибыли на место преступления в четыре часа ночи. Полиция начала расследование по факту обстрела и выдвинула версию, что имело место сведение счетов между двумя группами людей.
Напомним, в американском штате Луизиана, в городе Новый Орлеан, двое неизвестных открыли хаотичную стрельбу по толпе. По данным правоохранителей, стрелявших было двое, они прятали лица под капюшонами.
Пострадавших оперативно доставили в несколько больниц, расположенных в районе, где произошла трагедия.
Среди раненых – пять мужчин и две женщины. Одна из жертв поступила в больницу в критическом состоянии.
Подозреваемые, по словам полиции, подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.
Недавно в другом американском штате, Техасе, в городе Робстауне в результате огня, открытого в доме престарелых, были убиты три человека