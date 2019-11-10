Во Франции объявили чрезвычайное положение по климату

Франция приняла закон об энергетике и климате, который устанавливает экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Он предусматривает достижение страной углеродной нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает L’express.
Согласно закону, 2030 году Франция должна уменьшить потребление ископаемого топлива на 40%. В 2022 году в стране должны закрыть последние угольные электростанции.
Также закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора во Франции.
Напомним, США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год.
в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.
Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.
Добавим, что на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию" . Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.
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