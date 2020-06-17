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Во Франции от коронавируса умерло почти 30 тысяч человек

17 июня, 02:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В больницах находятся 10 535 человек

Число летальных исходов от заболеваний, которые вызывает коронавирус, с начала пандемии во Франции составило 29547 человек, а за последние сутки умерли 111 больных. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Умерли в больницах 19 090 человек, а в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях — еще 10 457 человек. Сейчас в больницах находятся 10 535 человек, тогда как неделю назад — 9 июня — их было 11 961. За сутки из больниц выписались 217 человек, а поступили 143.

С начала пандемии в стране число госпитализированных достигло 103 451 — из них 18 231 в реанимации. Выздоровели, выписались и вернулись домой 73 335 человек. В реанимации в настоящее время находятся 820 человек, неделю назад их было 955.

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Ранее во Франции произошел протест медиков. Они собрались под зданием министерства здравоохранения и требовали увеличения заработной платы, а также снижения нагрузки на работе.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции, которая стала причиной мощнейшего кризиса в стране за последние годы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция Париж заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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