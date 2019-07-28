Во Франции ответили на угрозы Трампа санкциями
Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции.
Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.
Саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.
В тоже время, после того как Трамп назвал налог глупостью и пообещал ответные действия, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что "Франция будет имплементировать его в любом случае".
Как цитирует Ле Мэра его офис, "общее налогообложение цифровой деятельности – это проблема, которая касается всех нас".
По его словам, налог означает временную меру в ожидании переговоров по международному налоговому соглашению.
Этот налог 3%, вступивший в силу на этой неделе, в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.
Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.
Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу. Трамп даже пригрозил ввести санкции против французского вина.
Новости "Сегодня" сообщали, что аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов. Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.
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