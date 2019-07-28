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Во Франции ответили на угрозы Трампа санкциями

28 июля, 03:27

Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции.

Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.

В тоже время, после того как Трамп назвал налог глупостью и пообещал ответные действия, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что "Франция будет имплементировать его в любом случае".

Как цитирует Ле Мэра его офис, "общее налогообложение цифровой деятельности – это проблема, которая касается всех нас".

По его словам, налог означает временную меру в ожидании переговоров по международному налоговому соглашению.

Этот налог 3%, вступивший в силу на этой неделе, в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.

Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.

Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу. Трамп даже пригрозил ввести санкции против французского вина. 

Новости "Сегодня" сообщали, что аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов. Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

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Тег США, Трамп, санкции, Макрон

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