Во Франции пассажиры убили водителя автобуса за требование надеть маску

Во Франции, президент которой утверждает о сохранении порядка на фоне коронавирусного кризиса, пассажиры автобуса избили водителя за требование надеть маски – мужчина впоследствии умер.

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Как сообщает Le Parisien, по версии следствия, конфликт произошел в городе Байонна после того, как 5 июля в автобус, которым управлял 58-летний Филипп Монгуйо, села компания из пяти человек без масок и к тому же отказалась предъявить билеты.

Водитель напомнил нарушителям о требовании властей прикрывать рот и нос в общественном транспорте, но те не отреагировали. В результате между ними завязался спор, и пассажиры напали на Монгуйо.

Вытащив мужчину из автобуса, злоумышленники избили его до бессознательного состояния и сбежали. Прохожие вызвали скорую, но после госпитализации водитель скончался. У него остались жена и трое детей.

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Следователи утверждают, что преступники находились под воздействием наркотиков. Им уже предъявили обвинения.

Мэр Байонны Клод Олив осудил нападение как "варварское" и заявил, что городские власти работают над тем, чтобы обеспечить безопасность водителей автобусов.

Напомним, что Франция является одной из самых пострадавших от коронавируса стран Европы – с начала распространения инфекции здесь зафиксировали более 206 тыс. случаев COVID-19, а количество погибших достигает почти 30 тыс. человек.

Несмотря на это, некоторые ограничения постепенно снимаются, например, 25 июня после трехмесячного перерыва Эйфелева башня снова начала принимать посетителей.

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А как обстоит ситуация с эпидемией в других странах Европы, смотрите в видеосюжете:

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