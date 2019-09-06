Во Франции петух выиграл в суде тысячу евро

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Петух Морис из деревни Сен-Пьер-д’Орлеан на севере Франции выиграл судебный процесс против пенсионерской пары, которая подала иск из-за кукареканья по утрам.

Как сообщает BFMTV, уголовный суд округа Рошфор вынес решение в пользу птицы.

"Морис выиграл, и истцы должны возместить его владелице тысячу евро судебных издержек", – заявил адвокат владелицы петуха.

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Судья постановил, что владелица петуха предприняла достаточно мер, чтобы ограничить шум, что другие жители не жаловались на Мориса, а также что истцы проживали по соседству не ведь год.

Пожилые истцы – Жан-Луи Бирон и Жоэль Андрею – около 15 лет назад приобрели домик на живописном французском острове Олерон с целью спокойно дожить старость. Но этому мешает именно пение петуха, заявили они на суде.

Живущая на Олероне 35 лет владелица птицы Коринн Фессо ответила, что ее петух просто "делает то же самое, что и другие петухи".

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