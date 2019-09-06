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Во Франции петух выиграл в суде тысячу евро

6 сентября, 04:32

Судья решил не запрещать Морису кукарекать

/ Фото: Pixabay

Петух Морис из деревни Сен-Пьер-д’Орлеан на севере Франции выиграл судебный процесс против пенсионерской пары, которая подала иск из-за кукареканья по утрам.

Как сообщает BFMTV, уголовный суд округа Рошфор вынес решение в пользу птицы.

"Морис выиграл, и истцы должны возместить его владелице тысячу евро судебных издержек", – заявил адвокат владелицы петуха.

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Судья постановил, что владелица петуха предприняла достаточно мер, чтобы ограничить шум, что другие жители не жаловались на Мориса, а также что истцы проживали по соседству не ведь год.

Пожилые истцы – Жан-Луи Бирон и Жоэль Андрею – около 15 лет назад приобрели домик на живописном французском острове Олерон с целью спокойно дожить старость. Но этому мешает именно пение петуха, заявили они на суде.

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Живущая на Олероне 35 лет владелица птицы Коринн Фессо ответила, что ее петух просто "делает то же самое, что и другие петухи".

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в китайском городе Нанкин. Животное ворвалось в больницу и начало хаотично бегать по палатам и коридорам.

Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула, устроив там невероятный переполох

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Франция курьез птица петух

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