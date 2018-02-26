Во Франции пикетировали тайную дачу дочки Путина

В городе Биарриц во Франции провели пикет возле имения, которое называют тайной дачей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

Видеозапись акции разместил на YouTube активист Константин Зеленин.

Активисты скандировали "Путин – вор", "Путин – диктатор", "Коррупционеров – к ответу", "ФСБ. Гестапо. Россия", а также расклеили плакаты с подобными лозунгами около участка.

Участники пикета призывали бойкотировать предстоящие выборы в России, а также рассказывали прохожим, почему следует бороться с режимом Путина.

То, что данное имение принадлежит предполагаемой дочери Путина, журналисты узнали около года назад. Выяснилось, что участок принадлежит бывшей жене президента РФ и Екатерине Тихоновой, которую считают дочерью Путина.

Напомним, недавно Тихонова, развелась с мужем миллиардером Кириллом Шамаловым. Дата и причина развода пока неизвестны.

Известно, что свадьба предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой и акционера "Сибура" Кирилла Шамалова состоялась в феврале 2013 года.

Ранее мы писали, что старшая дочь президента России Владимира Путина – Мария, продает свой пентхаус в Нидерландах.



