Во Франции продавали зараженное мясо из Польши

500 кг зараженного мяса из Польши уже были уничтожены

Фото: Pixabay

Во Франции продавали зараженное мясо из Польши //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4db/3bd/5c54db3bdf0e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4db/3bd/5c54db3bdf0e5.jpg 2019-02-02T05:04:00+02:00 Евросоюз 500 кг зараженного мяса из Польши уже были уничтожены

Около 150 кг зараженного мяса из Польши было продано покупателям мясных лавок во Франции. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

По данным агентства, мясные лавки, в которых могло продаваться зараженное мясо, уже разместили на витринах соответствующие предупреждения. Отмечается, что, как информировало министерство сельского хозяйства, "на настоящий момент" не выявлено случаев продажи зараженного мяса в магазинах крупных торговых сетей. Франс Пресс также указало, что 500 кг зараженного мяса из Польши уже были уничтожены.

Ранее министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом заявил, что девять французских предприятий закупили 795 кг зараженной говядины из Польши.

Скандал разгорелся в Польше после репортажа телеканала ТВН24, который продемонстрировал, как на одной из боен в Мазовецком воеводстве убивают больных коров, отправляя их мясо на продажу. После этого эфира деятельность фирмы была прекращена.

Как заверил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, это единичный случай, касающийся только одной скотобойни. По его словам, ветнадзор проверил полученные нелегально туши на наличие лекарств. Никаких следов медикаментов обнаружено не было.

В четверг главный ветеринарный врач Польши Павел Немчук сообщил, что из страны на экспорт было отправлено 2,7 тонны мяса, полученного, по предварительным данным, от больных коров. По его словам, мясо экспортировалось в 10 стран — Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию. Польша ежегодно производит около 560 тысяч тонн мяса. 80-85% отправляется на экспорт.

Напомним, в Украине серьезно сократилось производство свинины. В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина теряет производство свинины, а нехватку мяса приходилось компенсировать за счет импортной продукции.

В то же время напомним, эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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