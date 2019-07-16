Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) одобрило во вторник законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери, сообщают местные СМИ.

По словам министра культуры Франции Франка Рьестера, цель этого документа заключается в том, чтобы "восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира".

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в нем идет речь о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Французские СМИ отмечают, что принятие этого законопроекта может помочь реализовать реставрацию собора в течение пяти лет - срок, за который президент Франции Эмманюэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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