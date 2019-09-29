Во Франции прошел очередной день протестов "желтых жилетов": подробности

Во Франции возобновились протесты / Фото: AFP

"Желтые жилеты" провели во Франции 46-й по счету день протестов. Он прошел без крупных инцидентов.

Городом наибольшей активности "желтых жилетов" стала Тулуза на юге страны. Там число манифестантов, по данным агентства AFP, приблизилось к одной тысячи. Большая группа людей попыталась начать митинг на исторической площади Капитолия, на которой все манифестации запрещены еще с весны этого года. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водомет.

В результате произошедших стычек задержаны пять манифестантов, бросавших в полицейских камни и оскорблявшие их. Один страж порядка пострадал.

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В Париже группа "желтых жилетов" численностью в несколько сотен человек неожиданно присоединилась к колонне проходившего в этот день в столице ежегодного парада музыки техно, заняв место во главе шествия. Некоторое время они мешали продвижению этой колонны, состоящей из танцующих людей. Манифестанты выкрикивали в мегафоны антиправительственные лозунги, призывая население проводить массовые забастовки и "блокировать страну". В конечном счете "жилеты", пошумев, покинули колонну любителей клубной электронной музыки.

В городе Бордо 700 "желтых жилетов" решили не проводить собственную акцию, а присоединиться к манифестации за право женщин на аборты. Никаких инцидентов отмечено не было. Манифестанты лишь вылили в один из фонтанов города реактив, который окрасил воду в ярко-желтый цвет.

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Как сообщалось, сотрудники французской полиции задержали 89 участников манифестации "желтых жилетов" в Париже в субботу, 7 сентября.

Напомним, что в ходе парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

В Монпелье на юге страны манифестация собрала около 700 человек. Проведя небольшой митинг у префектуры, они попытались перемещаться колонной по городу, однако дорогу им преградила полиция. В небольшой стычке никто не пострадал.

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