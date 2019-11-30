Во Франции протестовали против Черной пятницы: активисты блокировали отделения крупных компаний

фото: lemonde.fr

Во Франции экологические активисты блокировали работу заведений Amazon, AppleStore и H&M, выступая против "Черной пятницы". Об этом сообщает Le Monde.

"Десятки людей собрались 29 ноября перед штаб-квартирой Amazon в городке Клиши близ Парижа и устроили сидячий протест. Они считают, что за большие скидки люди в этот день покупают излишнее количество вещей, а это будет влиять на изменения климата. Также активисты блокировали работу магазина H&M в городе Руан, а в Бордо около 150 человек устроили сидячий протест возле Apple Store", – говорится в сообщении.

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Активисты блокировали доступ к логистическому центра компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж. Они перекрыли въезд десяткам грузовиков на площадку тюками с соломой, старыми холодильниками, кухонными плитами и стиральными машинами. Восьмерых участников протеста задержала полиция.

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Напомним, Черная пятница – день больших распродаж в магазинах по всей планете. Первую пятницу после Дня благодарения Черной, то есть прибыльной, стали называть в 60-х годах американцы. Мода на скидки и культура распродаж последние годы добралась и до Украины. "Сегодня" писали, как не попасться на обман и не накупить лишнего.

Кроме того, в 2019 году Черная пятница в Украине будет иметь ряд особенностей, которых либо не было раньше, либо эти тенденции были не так заметны. Например, многие торговые заведения решили растянуть Черную пятницу во времени.

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