Во Франции протесты "желтых жилетов" связали с "подругой Путина"

Ответственность за массовые акции протеста "желтых жилетов" глава французского МВД Кристоф Кастанер возложил на лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую считают "подругой" президента России Владимира Путина.

"Полиция столкнулась с группами мятежников, которые, в частности, отреагировали на призыв Ле Пен и хотели напасть на учреждения страны так же, как они хотят атаковать законодателей", – передает AFP слова министра.

Сама же Ле Пен все обвинения опровергла, заявив, что никогда не призывала к насилию, а правительство намерено сделать ее "козлом отпущения".

Напомним, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека, 620 гражданских и 136 полицейских получили ранения. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.