Во Франции птиц научили собирать мусор

Сегодня, 03:03

Грачей считают особенно умными птицами, которые в правильных обстоятельствах могут общаться с людьми 

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во французском тематическом парке  Пюи-дю-Фу шесть специально обученных грачей начнут собирать мусор и окурки. Об этом сообщает The Guardian.

"Нашей целью является не просто уборка, ведь наши посетители в основном заботятся о том, чтобы все оставалось чистым.

Мы хотим показать, что природы сама может научить нас заботиться об окружающей среде", – говорит работник парка Николас де Виллерс.

Грачей считают особенно умными птицами, которые в правильных обстоятельствах могут общаться с людьми и строить с ними отношения через игру.

Птиц поощряют к уборке с помощью специальной коробки, которая будет выдавать птичий корм каждый раз, когда грач бросит в нее окурок или мусор.

Ранее мы писали, что компания Xiaomi выпустила продукт из серии "умной" бытовой техники – Smart Trash Bin. Это мусорное ведро с интеллектуальным датчиком приближения и блокировкой запахов.

Также в семье американцев из штата Калифорния произошел неприятный инцидент – во время уборки они случайно выбросили в мусор драгоценное кольцо с бриллиантом. Стоимость ювелирного изделия оценивают в 30 тысяч долларов. Обнаружив пропажу, люди обратились в местную коммунальную службу за помощью.
Франция, Грач, мусор, парк, птица

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