Во Франции пустили с молотка трон Наполеона
Торги проходили в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло
На аукционе во Франции, где ранее пустили с молотка коллекцию драгоценност королевы Марии-Антуанетты, продали трон императора Наполеона Бонапарта, конечная стоимость которого в несколько раз превысила ожидаемую.
Торги были организованы аукционным домом Osenat в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло. Вместе со сборами окончательная цена лота составила 500 тыс. евро, тогда как изначально он оценивался в 60-80 тыс. евро.
Позолоченный трон с вышивкой (увенчанная короной монограмма императора N) был подарен Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско американским филантропом Майклом Генри де Янгом еще в конце XIX, к которому он, по словам мецената, попал по завещанию французского родственника.
Спустя полгода изучения эксперты заявили, что подлинность трона "не вызывает сомнений".
Прежде было известно о существовании пяти тронов Наполеона, которые хранятся во Франции: во дворце Тюильри в Париже, в замке Сен-Клу, Сенате, Законодательном корпусе и мэрии Парижа.
Напомним, ранее в Париже у супруги наследника потомка Наполеона III украли драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.
Также мы писали об аукционе, на котором был продан фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни.
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