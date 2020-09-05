Во Франции рассказали, когда планируют получить вакцину от коронавируса

Во Франции рассчитывают получить вакцину от коронавируса не позднее следующей весны. Об этом заявил министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран, передает BFM TV.

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"Я надеюсь получить хорошие новости до конца года – самое позднее весной", – заявил министр, комментируя перспективы создания вакцины против коронавируса.

По его мнению, ученые, которые уже приблизились к созданию вакцины, достигнут своей цели, а также добавил, что испытания продвигаются хорошо.

Министр отметил, что вакцину начнут массово применять только после тщательных испытаний, которые подтвердят ее эффективность и безопасность.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины от коронавируса в США при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%. Массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года.

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