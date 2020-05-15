Во Франции растет количество жертв коронавируса

Число смертельных случаев из-за заражения коронавирусом во Франции, где из-за новой пневмонии чрезвычайное положение продлили еще на два месяца, выросло до 27 529, а за сутки умерли 104 инфицированных. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Франции.
"С 1 марта умерли 27 529 человек после заражения коронавирусом", — указывается в сообщении ведомства. 17 342 заразившихся умерли в больницах, остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
В больницах страны, по последним данным Минздрава, находится 19 861 пациент с коронавирусом. Из них около 2,2 тыс. находятся в реанимации, за минувшие сутки в отделение интенсивной терапии поступили 24 человека. Тем временем, число поступающих в реанимацию продолжает падать.
С начала марта на территории страны зарегистрировано 141 919 случаев заражения коронавирусом, что на 563 случая больше, чем в четверг. Почти 60,5 тыс. человек вылечились и уже смогли покинуть больницы.
В середине марта во Франции в связи с пандемией коронавируса был введен режим самоизоляции, продлившийся почти два месяца. С 11 мая власти республики начали постепенное ослабление ограничений в рамках закона о чрезвычайном санитарном положении, действие которого продлится в стране до 10 июля.
Напомним, что ранее во Франции заявили, что вакцина от коронавируса должна быть доступна повсюду и для всех.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк