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Во Франции растет количество жертв коронавируса

15 мая, 23:26

Елена Кузьмич

С 1 марта умерло 27 529 человек после заражения коронавирусом

Число смертельных случаев из-за заражения коронавирусом во Франции, где из-за новой пневмонии чрезвычайное положение продлили еще на два месяца, выросло до 27 529, а за сутки умерли 104 инфицированных. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Франции.

"С 1 марта умерли 27 529 человек после заражения коронавирусом", — указывается в сообщении ведомства. 17 342 заразившихся умерли в больницах, остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

В больницах страны, по последним данным Минздрава, находится 19 861 пациент с коронавирусом. Из них около 2,2 тыс. находятся в реанимации, за минувшие сутки в отделение интенсивной терапии поступили 24 человека. Тем временем, число поступающих в реанимацию продолжает падать.

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С начала марта на территории страны зарегистрировано 141 919 случаев заражения коронавирусом, что на 563 случая больше, чем в четверг. Почти 60,5 тыс. человек вылечились и уже смогли покинуть больницы.

В середине марта во Франции в связи с пандемией коронавируса был введен режим самоизоляции, продлившийся почти два месяца. С 11 мая власти республики начали постепенное ослабление ограничений в рамках закона о чрезвычайном санитарном положении, действие которого продлится в стране до 10 июля.

Напомним, что ранее во Франции заявили, что вакцина от коронавируса должна быть доступна повсюду и для всех.

Видео: tripmydream.com

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Франция жертвы пневмония коронавирус

Источник: ТАСС

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