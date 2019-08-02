/ Фото: AFP

Во Франции разбился самолет во время тушения лесных пожаров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 2019-08-02T22:54:00+03:00 Евросоюз Самолет упал в районе города Женерак

Пожарный самолет разбился на юге Франции в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров, которые вспыхнули из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на пожарную службу департамента Гар.

Самолет упал в районе города Женерак. Причины и обстоятельства крушения самолета пока не установлены.

Пилот самолета Tracker 22, потерпевшего крушение в ходе операции по тушению крупного лесного пожара, погиб. От удара о землю самолет развалился на несколько частей. По показаниям свидетелей, были слышны несколько сильных взрывов. На борту самолета находился только пилот.

Tracker является самым маленьким из трех видов пожарных самолетов, применяемых во Франции. Он способен взять на борт 3,6 тонны воды. Эта модель самолета, первоначально находившегося на вооружении ВМC США, была переоснащена и используется пожарными во Франции с 1982 года. В ближайшее время ее планируется заменить на современную технику.

Пожары в департаменте начались в начале недели в районе Женерака. Они были потушены, однако в пятницу вспыхнули с новой силой, причем сразу в десятке мест недалеко от города Ним.

В пятницу, несмотря на все усилия пожарных, огнем была уничтожена растительность на площади в 150 гектаров.

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Аномальная жара в Западной Европе в четверг, 25 июля, достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурные рекорды. Об этом передает Meteo France.

Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

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В Париже термометры в четверг также показывали до 42,6 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градусов датировался 1947 годом.

Бельгия также зафиксировала температурный рекорд – 40,7 градусов в небольшом западном городке Бейтем.

В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов – 40,7 градусов зафиксированы в Гилзе-Риен в южной провинции Северный Брабант.

Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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