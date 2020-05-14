Во Франции резко возросло число жертв коронавируса

Всего в стране с 1 марта умерли 27 425 человек после заражения коронавирусом

Коронавирус во Франции унес жизни 27 425 человек, причем за последние сутки 351 человека, хотя за предыдущий день число жертв коронавируса было только 84 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Франции.

"С 1 марта умерли 27 425 человек после заражения коронавирусом: 17 224 умерли в больницах и 10 201 в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях", – говорится в сообщении.

В больницах сейчас находятся 20 463 пациента с коронавирусом, из них 542 поступили за последние 24 часа. Тем не менее общее число госпитализированных уменьшилось на 608. Продолжает уменьшаться и число находящихся в отделениях реанимации, куда за сутки поступили 52 пациента, но при этом число освободившихся коек увеличилось за сутки на 129 единиц. Всего же в таких палатах получают помощь 2299 тяжело больных.

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Заметим, что с начала эпидемии на территории страны было зарегистрировано 141 356 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, а количество госпитализаций достигло 97 844. Хотя 59 605 человек излечились от новой пневмонии и были выписаны из больниц.

Во Франции напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер и призывают к особой осторожности пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Также власти настоятельно рекомендуют обращаться к врачу в течение 24 часов при проявлении симптомов вызываемого коронавирусом заболевания, даже если это происходит в легкой форме.

Напомним, что во Франции чрезвычайное положение из-за коронавируса продлили еще на два месяца.

Видео: tripmydream.com

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