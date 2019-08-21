Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева

Чистокровную беговую кобылу оценили в более чем полтора миллиона евро

Во Франции с аукциона продали лошадь, стоимость которой оказалась равна цене десяти квартир в центре Киева.

Покупатель выложил свыше полутора миллиона евро за чистокровную английскую беговую лошадь. Гнедого коня приобрела компания, которую связывают с Мухаммедом Аль Мактумом – 70-летним шейхом, известным как отличный наездник и владелец одного из крупнейших заводов по разведению лошадей.

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Одно из увлечений шейха – лошадиные бега, и он ежегодно устраивает турнир с призовым фондом в 30 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Париже у супруги потомка Наполеона III украли драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.

Также мы писали об аукционе, на котором был продан фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни.

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