Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева

21 августа, 03:03

Чистокровную беговую кобылу оценили в более чем полтора миллиона евро

Во Франции с аукциона продали лошадь, стоимость которой оказалась равна цене десяти квартир в центре Киева.

Покупатель выложил свыше полутора миллиона евро за чистокровную английскую беговую лошадь. Гнедого коня приобрела компания, которую связывают с Мухаммедом Аль Мактумом – 70-летним шейхом, известным как отличный наездник и владелец одного из крупнейших заводов по разведению лошадей.

Реклама

Одно из увлечений шейха – лошадиные бега, и он ежегодно устраивает турнир с призовым фондом в 30 миллионов долларов.

В тренде
Сожаление вместо игры мускулами: о чем говорит реакция России на испытания США "запрещенной" ракеты

Напомним, ранее в Париже у супруги потомка Наполеона III украли драгоценное кольцо с крупным бриллиантом.

Также мы писали об аукционе, на котором был продан фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Франция лошадь конь аукционы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз
Строительство
Строительство "Северного потока – 2": Финляндия отклонила жалобу польских экологовЭкономика

Новости партнеров

Loading...