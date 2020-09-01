Во Франции школьников обязали носить маски в школах

Во Франции, где произошел рекордный за пять месяцев скачок заражений коронавирусом, вступили в силу правила ношения медицинских масок на всех частных и государственных предприятиях. Одновременно защитные маски стали обязательными и во всех школах Франции для преподавателей и учеников средних и старших классов.

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Нормы введены французским правительством с учетом продолжающейся эпидемии коронавируса, – пишет ТАСС.

Власти ставят целью "избежать повторного введения в стране режима самоизоляции, который действовал весной на пике пандемии".

В ведомстве обратили внимание на важность обеспечения занятости населения по мере развития процесса посткризисного восстановления экономики.

Новые правила дополняют уже вступившие в силу летом распоряжения властей о ношении масок на наиболее оживленных улицах французских мегаполисов для всех горожан старше 11 лет. В Париже такой режим действует на всей без исключения территории города.

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Маски являются также обязательными в кинотеатрах, театральных и концертных залах. На общественном транспорте они были введены еще в конце мая. Для нарушителей режима установлен штраф в 135 евро, который поручено взимать полиции.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал простые советы по борьбе с COVID-19 в школе.

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