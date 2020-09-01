Українська
$ 27,56
32,9
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции школьников обязали носить маски в школах

1 сентября, 03:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Нормы введены французским правительством с учетом эпидемии коронавируса

Во Франции, где произошел рекордный за пять месяцев скачок заражений коронавирусом, вступили в силу правила ношения медицинских масок на всех частных и государственных предприятиях. Одновременно защитные маски стали обязательными и во всех школах Франции для преподавателей и учеников средних и старших классов.

Реклама

Нормы введены французским правительством с учетом продолжающейся эпидемии коронавируса, – пишет ТАСС.

Власти ставят целью "избежать повторного введения в стране режима самоизоляции, который действовал весной на пике пандемии".

В ведомстве обратили внимание на важность обеспечения занятости населения по мере развития процесса посткризисного восстановления экономики.

В тренде
В Минске начались задержания и столкновения: силовики подготовили "таранную" спецтехнику

Новые правила дополняют уже вступившие в силу летом распоряжения властей о ношении масок на наиболее оживленных улицах французских мегаполисов для всех горожан старше 11 лет. В Париже такой режим действует на всей без исключения территории города.

Реклама

Маски являются также обязательными в кинотеатрах, театральных и концертных залах. На общественном транспорте они были введены еще в конце мая. Для нарушителей режима установлен штраф в 135 евро, который поручено взимать полиции.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал простые советы по борьбе с COVID-19 в школе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция школа маска коронавирус

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянии
Навального доставили в Берлин: стало известно о его состоянииРоссия
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въездЕвросоюз
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять