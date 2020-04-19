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Во Франции скончались почти 20 тыс. зараженных коронавирусом

19 апреля, 23:01

Елена Вус

В настоящее время госпитализированы 30 тыс. 610 пациентов

По данным на воскресенье, 19 тыс. 718 зараженных коронавирусом COVID-19 умерли во Франции с начала эпидемии, сообщил на пресс-конференции в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

По его данным, это на 395 летальных исходов увеличивает за последние сутки число жертв COVID-19 в стране.

Он также сообщил, что в настоящее время госпитализированы 30 тыс. 610 пациентов, что несколько меньше, чем накануне.

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В воскресенье в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях больниц Франции находятся 5 тыс. 744 зараженных коронавирусом.

С начала эпидемии выписались 36 тыс. 578 выздоровевших, отметил Саломон.

После этого доклада выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

"Мы переживаем санитарный кризис очень сильной интенсивности. Это не первая эпидемия во Франции (...), но это эпидемия такого размаха, какого мы еще не знали в современной истории", – сказал он.

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"Этот санитарный кризис повлечет за собой экономический, который только начинается. Он будет жестким", - предупредил Филипп.

По его словам, первые прогнозы на 2020 год предсказывают снижение экономического роста на примерно 8%.

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"Это невиданная ранее ситуация, которая будет иметь серьезные последствия", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что в целом экономическая активность страны снизилась на 36% за период изоляции населения, в том числе на 43% в промышленности и на 88% – в строительстве.

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Филипп не стал вдаваться в детали порядка выхода из изоляции.

"Я знаю, что многие из тех, кто нас смотрит (по трансляции ТВ – Ред.), хотели бы, чтобы я объяснил детали того, что будет после 11 мая (предположительного срока окончания изоляции – Ред.) и в дни, недели и месяцы, которые последуют. Сегодня я не отвечу на все эти вопросы", - сказал премьер-министр.

Он пообещал это сделать через две недели во время презентации своего плана (выхода из изоляции), который ему поручен президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что на единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом. Были протестированы 1 767 членов команды.

Также стало известно, что во Франциирежим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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