Во Франции снизилось количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом

В настоящее время во Франции госпитализированы 19 015 человек

Распространение коронавируса во Франции, где снова закрывают школы из-за заражений новой пневмонией, привело за сутки к смерти 131 человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Согласно его сведениям, за время пандемии 17 589 человек умерли в больницах и еще 10 650 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. Общее число жертв коронавируса в стране составило 28 239 человек.

Тем временем в настоящее время во Франции госпитализированы 19 015 человек. Столь относительно низкий уровень фиксировался лишь 28 марта. 14 апреля таких людей насчитывалось более 32 тысяч. За сутки в больницы были помещены 375 человек.

В реанимационных палатах сейчас находятся 1 998 человек, что соответствует уровню, зарегистрированному 22 марта. За последние 24 часа в реанимацию поступили 38 больных.

Напомним, что ранее во Франции назвали самый ранний срок, когда появится вакцина от коронавируса. Об этом заявил министр исследований и инноваций Франции Фредерика Видаль.

Видео: tripmydream.com

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